В области внешней политики и дипломатии Азербайджан и Турция развиваются на основе высказываний великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Гази Мустафы Кемаля Ататюрка: «Радость Азербайджана — наша радость, его горе — наше горе».

Данное заявление озвучил руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 13-й Конференции послов в Анкаре.

По его словам, которые приводит АПА, то, что Турция оказала поддержку Азербайджану во II Карабахской войне, показало, что она поддерживает справедливость. Министр добавил, что Турции и Азербайджану еще предстоит пройти определенный путь и достичь поставленных целей.

«Несмотря на все международное давление и угрозы, турецкие дипломаты работали плечом к плечу со своими азербайджанскими коллегами на всех площадках и всеми силами боролись за то, чтобы наше слово правды было услышано», — приводит «Репорт» слова Байрамова.