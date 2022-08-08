Украинские военные отбили несколько наступлений российской армии. Россияне также пытались прорвать оборону украинских защитников в направлениях Марьинки и Шевченко, однако успеха не достигли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений нет. На последнем россияне осуществили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Суходол, Мануховка, Новые Вырки и Павловка Сумской области. Провели воздушную разведку приграничных районов беспилотниками.

На Харьковском направлении россияне с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются сдержать Силы обороны от продвижения вглубь временно захваченной территории. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщова, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка. Враг нанес авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака, а также задействовал беспилотник для разведки неподалеку Цуповки и Русских Тишков.

На Славянском направлении захватчики осуществляли огневое поражение из артиллерии вблизи Большого Комишувахи, Дмитровки, Вернополья, Родного, Дибровного, Грушувахи, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Никольского. Нанес авиационный удар возле Залимана.

Противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении россияне, применением имеющихся средств огневого поражения по линии соприкосновения, пытаются нанести максимальные потери украинским подразделениям и не допустить их переброски на другие направления.

На Краматорском направлении россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Северска, Григоровки, Верхнекаменского и Стародубовки. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении захватчики осуществляли обстрелы украинских войск вблизи Бахмута, Зайцево, Яковлевки, Краснополевки, Покровского и Вершины. Нанесли авиационные удары в районах Бахмута, Соледара и Кодеми.

Штурмы противника в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Вершина и Кодема украинские военные отбили.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские и танковые обстрелы возле Авдеевки, Опытного, Новобахмутовки, Карловки, Керамика и Курахово. Авиация врага действовала неподалеку от Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Попытка наступления противника в направлениях Авдеевки и Песков под огнем украинских бойцов захлебнулась. Он отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Шевченко, Гуляйпольское, Темировка, Времевка, Васильевка, Малиновка и Новополь. Нанесли авиационные удары вблизи Пречистовки, Владимировки и Полтавки.

Россияне пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, успеха не достигли, отошли. Вели воздушную разведку районов городов Запорожье и Павлоград.

На Южнобугском направлении россияне осуществляли обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктах Николаев, Таврическое, Лиманы, Александровка, Котляревое, Новониколаевка, Новогредневое, Киселевка, Кобзарци, Апрельское, Зеленый Гай, Андреевка, Ивановка, Новоалександровка, Топольного и Потьомкино. Нанесли авиационные удары неподалеку Лозового, Ольгиного, Андреевки и Таврического. Значительное внимание сосредотачивают на воздушной разведке беспилотниками.

В акватории Черного моря корабельное группировки врага сосредотачивает основные усилия на поддержании действий сухопутной группировки войск и поражении объектов в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.