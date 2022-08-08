«Братские узы, связывающие нас с Азербайджаном, играют исключительную роль. Сто лет назад наши азербайджанские братья отправили все, что у них было, своим турецким братьям в войне за независимость».

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на 13-й Конференции послов в Анкаре, пишет АПА.

Он добавил, что в 2020 году турецкий народ поддержал Азербайджан: «С Шушинской декларацией мы подняли наши отношения на уровень союзничества. За 30 лет независимости тюркских государств самым важным событием стало освобождение азербайджанских земель от оккупации, победа в Карабахе. После этой победы уверенность тюркского мира в своих силах еще более возросла».

Министр сказал, что процесс нормализации отношений с Арменией продолжается в полной координации с Азербайджаном. По его словам, процесс нормализации должен развиваться не только на словах, но и на деле.