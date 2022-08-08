Forbes со ссылкой на экономистов пишет, что в 2022 году Саудовская Аравия войдет в число стран-рекордсменов, чей ВВП превысит триллион долларов. Хотя в 2021 году арабская страна имела лишь 19-ю по величине экономику в мире с ВВП в 834 миллиарда долларов, в этом году показатель резко вырастет благодаря росту цен на нефть.

По прогнозу Управления энергетической информации США, средняя стоимость барреля нефти марки Brent по итогам 2022 года превысит 104 доллара по сравнению с 70,89 доллара в 2021 году и всего 41,69 доллара в 2020 году. Цены на топливо выросли на фоне конфликта на Украине и ограничения добычи нефти организацией ОПЕК+.

В связи с этим в казну Саудовской Аравии поступают огромные нефтяные доходы. Недавно Эр-Рияд сообщил о профиците бюджета в размере 20,8 миллиарда долларов во втором квартале — доходы от нефти выросли почти на 90 процентов год к году. По данным, опубликованным правительством 31 июля, за этот период экономика страны выросла на 11,8 процента, при этом рост нефтяного сектора составил 23,1 процента, а ненефтяного — 5,4 процента.

По прогнозам МВФ, по итогам года экономика Саудовской Аравии увеличится на 7,6 процента, до 1,04 триллиона долларов. Другие аналитики ожидают еще более значительного роста — консалтинговая фирма Capital Economics прогнозирует, что рост составит 10 процентов. Саудовская Аравия не первая страна на Ближнем Востоке, чья экономика преодолела отметку в 1 триллион долларов — к числу стран-лидеров по объему ВВП в 2021 году присоединился Иран, еще один бенефициар высоких цен на нефть.