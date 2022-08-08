Власти Германии исключили запуск «Северного потока — 2» для решения сложностей с газом в стране, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель кабмина заявил, что правительство исключает возможность использования газопровода в связи с нехваткой газа.

«Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», – сказал Хебештрайт. По словам представителя правительства, кабмин принял ряд мер, чтобы избежать сложностей, в том числе работает над строительством терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Он добавил, что Германия продолжает поддерживать Украину и соблюдает все введенные в отношении России санкции, о которых договорились страны Евросоюза и международное сообщество.

«К тому же ясно, что запуск «Северного потока — 2» как трубопровода не разрешен и в настоящий момент не будет разрешен», – отметил Хебештрайт.