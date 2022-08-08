Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров, показавших самые высокие результаты на XI Всемирных играх в Бирмингеме (США).

Согласно распоряжению, сумма вознаграждения для спортсменов, показавших выскоие результаты, и их тренеров установлена в следующем порядке:

1.1. спортсмен, занявший первое место — 20000 манатов, его личный тренер — 10000 манатов, главный тренер по этому виду спорта — 10000 манат;

1.2. команда, занявшая третье место — 20000 манатов, каждый тренер команды — 5000 манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.