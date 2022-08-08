Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Гарадагского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Гызылдаш, Гобустан, Локбатан и Сахиль Гарадагского города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделено Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 5,3 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения, а Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.