Мужская и женская сборные Азербайджана и Армении по шахматам в 10 туре Всемирной шахматной олимпиады в индийском Ченнае (Индия).

Шахрияр Мамедъяров сразится Габриелом Саргсяном, Хадир Гусейнов сыграет с Грантом Мелкумяном, Васиф Дурабайли померится силами с Мануэлем Петросяном, а Ният Абасов — .с Мануэлем Петросяном.

В женской сбороной Гюнай Мамедзаде сыграет с Эллиной Даниелян, Ханым Баладжаева — с Лилит Мкртчяной, Говхар Бейдуллаев — с Анной Саркисян, Гюльнар Мамедова — с Сусаной Габоян.