«Турция остро ощущает на себе все последствия войны между двумя ее главными соседями в Черном море — Россией и Украиной», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что решение кризисов, вызванных войной между Украиной и Россией, должно быть найдено как можно скорее: «Наша цель — как можно скорее закончить войну справедливым миром, который обеспечит территориальную целостность и безопасность Украины. Поэтому с первого дня войны мы оказываем мощную поддержку Украине и международным усилиям. Вместе с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом мы проводили активную политику по облегчению процесса переговоров между Украиной и Россией. Турция предотвратила военную эскалацию в Черном море».

Чавушоглу также подчеркнул важную роль Турции в результате, достигнутом в решении проблемы продовольственной безопасности.

«Черное море — наш общий дом. Эта несправедливая и несправедливая война когда-нибудь закончится», — добавил он.