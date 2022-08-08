Сегодня мировое армянство находится в состоянии, которое в боксе имеет свое специфическое название: «грогги». Грогги – это одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксёра после получения им удара в подбородок. Именно такой «удар в подбородок» ВС Армении и бандитские вооруженные формирования получили 3 августа сего года.

Несмотря на то, что осенью 2020 года армянские военнослужащие были нокаутированы азербайджанскими воинами, после чего в течение 44 дней их гнали как собак, этот урок не пошел им впрок. К 44-дневной войне мы еще вернемся, а пока напомним о провокации армян, и последовавшей за ней эскалации напряженности в начале августа.

3 августа в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего в Карабахском регионе была проведена антитеррористическая операция, получившая название «Возмездие». Армянские террористы вели стрельбу с территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в направлении Лачинского района. Азербайджанская армия применила на линии соприкосновения ударные беспилотники, в результате погибли двое армянских боевиков, 19 были ранены.

Как сообщало тогда Минобороны Азербайджана, «члены незаконных армянских вооруженных формирований» на территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, «грубо нарушили положения заявления от 10 ноября 2020 года и совершили диверсионно-террористический акт против частей азербайджанской армии».

Отметим, что члены незаконных вооруженных формирований попытались захватить высоту Гырхгыз и установить там свои боевые позиции.

В результате ответной операции «Возмездие» азербайджанской армией были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

Понятно, что данная провокация дорого обошлась неразумным хаям. И дело не столько в том, что были уничтожены двое боевиков, взяты стратегические высоты, сколько в очередном болезненном ударе по самомнению и остаткам морального духа армян. Азербайджан еще раз доказал, что «пришедший к нам с мечом, от меча и погибнет». Миф о «непобедимости армянского оружия» два года назад был сокрушен «Железным кулаком», а операция «Возмездие» вбила еще один осиновый кол в могилу армянского сепаратизма.

После такой шокотерапии армянам остается одно: жить прошлым и искать утешение у других. Самообман продолжается.

На этот раз армянский самообман с удовольствием поддержал эксперт Центра военно-политической журналистики, военный аналитик Борис Рожин.

Так, в эфире «Русарминфо», отвечая на вопрос, российский «эксперт» сказал следующее: «Маловероятно, что без участия Турции Азербайджан смог бы победить Армению в 44-дневной войне.

«Без Турции, наемников из Сирии, беспилотников Азербайджан максимум мог бы взять несколько высот, пару поселков. Турецкая помощь сыграла существенную роль в прорыве обороны «войск Нагорного Карабаха (кавычки Minval.az)»», — сказал он.

Естественно, Борис Рожин сказал все, что нужно было для страдающих комплексом неполноценности армян. Этот «эксперт» не погнушался лживой байкой про «турецких солдат и сирийских наемников». Два года прошли с 44-дневной войны, но нет никаких доказательств этой чудовищной лжи.

Помнится, в разгар войны президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на подобные измышления, как Армении, так и России и некоторых западных стран, потребовал доказательств. Доказательств предъявлено не было, и сторонникам конспирологии пришлось заткнуться.

И вот российский «эксперт» вновь затянул старую песню в угоду армянам, которые «от тайги до британских морей всех сильней». Поразительная беспринципность военного «аналитика».

В таком случае, напомним «эксперту» с кричащей фамилией 4-дневную антитеррористическую операцию в апреле 2016 года. Тогда не было войны с Украиной, позиции Турции в регионе не были так сильны, как сегодня, и Москва, скажем так, курировала Южный Кавказ. Но именно в этих неблагоприятных для Азербайджана условиях, нашим воинам в течение получаса удалось прорвать хваленую «линию Оганяна». А около сотни армянских «грузов 200» журавлиным косяком отправились в Армению. И вновь, как и в 2020 году, после мольбы армянских генералов, президент России призвал стороны к перемирию. Неужели Рожин об этом не знал? И сирийских наемников тогда не было. Вот уж точно: из Рожина такой же эксперт, как из Промокашки — скрипач.

Напоследок, хотелось бы напомнить Борису Рожину о его «аналитической» выкладке, сделанной в октябре 2020 года и посвященной ходу войны. Вот одна лишь строчка: «Азербайджан к вопросу подготовки к войне, причем войне современной, где роль дронов повысилась, подошел более основательно, что и обусловило его первоначальные успехи».

В самой заметке нет ни единого слова об участии Турции или сирийских наемников. А вышеупомянутая строка говорит сама за себя: Азербайджан был лучше. И остается. А Рожину прежде, чем давать армянам лебезящие комментарии, советуем почитать то, что он сам когда-то писал.

Фарид Теймурханлы