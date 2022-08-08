В период после 44-дневной войны, Анкара продолжает усилия по обеспечению мира и стабильности на Южном Кавказе, формированию атмосферы сотрудничества.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии 13-й конференция послов Турции в понедельник в Анкаре.

«Мы вновь предупреждаем Армению о недопустимости дальнейших провокаций», — сказал турецкий министр.

«Наша страна не является врагом для какой-либо страны. Все, кто утверждает обратное — предвзяты», — подчеркнул министр.