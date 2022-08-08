61 человек задержан в Сабунчинском районе Баку за незаконный оборот наркотиков в результате проведенных в июле оперативно-розыскных мероприятий. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщается, что кроме наркоторговли, задержанные лица подозреваются в серийных кражах, разбоях и грабежах. Отмечается, что 40 из них задержаны исключительно за наркотики. Так, у них было изъято два килограмма сильнодействующего наркотического средства и 10 143 куста конопли. Этим культурным растением злоумышленники засадили весь дачный участок.

Также за указанный период оперативниками уголовного розыска Сабунчинского РУП в поселках Балаханы, Забрат, Бакиханов, Маштага, Нардаран задержаны 12 человек, подозреваемых в квартирных кражах. По предварительным данным, эти лица обворовали 85 частных домов.

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