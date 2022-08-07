Турция не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом, об этом в эфире телеканала Akit TV заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово», — сказал глава ведомства.

Он также сообщил, что в Анкаре пока не получили от Швеции и Финляндии ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.