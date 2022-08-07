Государственный секретарь США Энтони Блинкен начал в воскресенье свой визит в ЮАР с посещения в городе Соуэто к юго-западу от Йоханнесбурга музея Гектора Питерсона, погибшего летом 1976 года в 12-летнем возрасте во время демонстрации против апартеида, сообщает местная радиостанция SABC.

«История Гектора находит отклик в США, так как у нас есть собственная история борьбы за свободу и равенство, — заявил госсекретарь. — Борьба ЮАР уникальна, однако в ней есть много элементов, которые понятны и нам».

В ближайший понедельник состоятся переговоры Блинкена с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Южно-Африканская Республика стала первой страной из трех, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки.

Из ЮАР он направится в Демократическую Республику Конго, а затем в Руанду.

Завершится африканское турне Блинкена 11 августа.