Арестован известный брокер Абульфаз Меликов, сообщает АПА.

Абульфаз Меликов был задержан в рамках продолжающегося уголовного дела в Службе Государственной Безопасности в отношении высокопоставленных должностных лиц Государственного Таможенного Комитета.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей в государственный бюджет в крупном размере на миллионы манатов, а также в служебном подлоге.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.