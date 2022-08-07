Водолазы военно-морских сил Болгарии уничтожили в воскресенье противопехотную мину в воде на центральном городском пляже в Царево на юге черноморского побережья страны, сообщает Министерства Обороны болгарии.
Как только поступил сигнал о металлическом предмете, обнаруженном на глубине около одного метра на пляже в Царево, специализированная команда ВМС идентифицировала его как противопехотную мину.
Спасатель, дежуривший на пляже, сообщил, что опасный предмет обнаружили в воде нырявшие дети. Они уведомили взрослых, которые и обратились в экстренные службы.
В целях уменьшения рисков было принято решение уничтожить боеприпас на месте с использованием контролируемого взрыва.
Операция была успешно завершена.
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