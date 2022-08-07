Во время традиционного забега с дикими быками в Испании скончался 18-летний мужчина, об этом сообщили на официальном сайте муниципалитета Сонеха.

Отмечается, что разъяренный бык напал на молодого человека в ночь с пятницы на субботу во время празднования заключающего дня местной недели корриды.

По данным медицинских работников, у мужчины были диагностированы множественные переломы ребер, осколки которых повредили легкие.

«Мы с сожалением вынуждены сообщить ужасную новость о кончине молодого человека, жителя Сегорбе, который в пятницу пострадал из-за удара быка», — говорится в сообщении.