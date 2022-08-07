Правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И, сообщает ТАСС.

«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Ван И добавил, что меры Китая по защите своего суверенитета являются справедливыми, соразмерными и легитимными. «Жесткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными. Они направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР», — говорится в сообщении.

Как отметил Ван И, Китай не даст США управлять им посредством Тайваня, а также «разобьет фантазии» властей острова о достижении независимости при поддержке Вашингтона.

Вооруженные силы Китая в минувший четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень воскресенья (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита Пелоси в Тайбэй.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР