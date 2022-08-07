Бойцы Вооруженных сил Украины не дали российским войскам продвинуться в Донецкой области и уничтожили вражеских разведчиков возле Бахмута, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Россияне пытались провести разведку и обстреливали несколько населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг продолжил обстрел населенных пунктов с помощью артиллерии и совершил несколько авиаударов. Также он использовал БПЛА для воздушной разведки.

На Славянском направлении неподалеку Вернополья русские пытались вести штурмовые действия, но украинские воины подавили эту неуклюжую попытку и отбросили врага назад. У Богородичного и Долины разведка боем закончилась потерями для захватчиков.

На Краматорском направлении россияне с помощью штурма пытались улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, но безуспешно. Продолжаются постоянные обстрелы населенных пунктов региона.

На Бахмутском направлении силами разведывательной группы россияне пытались определить систему обороны украинских войск возле Белогоровки. Группа оккупантов была обнаружена и обезврежена. При этом противник пытался наступать в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ возле Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики проводят постоянные обстрелы вдоль линии соприкосновения.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций. Также они пытались провести штурм возле Благодатного, но их попытка провалилась.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные добиваются успехов в борьбе против российских оккупантов и движутся в направлении Изюма Харьковской области.