В Центре культуры и армейской идеологии имени Ази Асланова проведена церемония, посвященная дню рождения лейтенанта Мухаммеда Шабиева, ставшего шехидом в Отечественной войне в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Представители Минобороны и общественности, члены семьи шехида, его близкие и бывшие сослуживцы почтили память шехида, сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана, присутствующие посмотрели также видеоролик о жизни и боевой славе шехида. Затем родные и близкие Шабиева поблагодарили президента и руководство министерства за то, что они не забывают о шехидах.