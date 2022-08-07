Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором осудило израильские авиаудары по Газе и нападения на мечеть Аль-Акса.

В заявлении отмечается, что атаки Израиля на сектор Газа, начавшиеся 5 августа, привели к гибели многих мирных жителей, в том числе детей:

«Кроме того, стало известно, что сегодня член израильского парламента Итамар Бен-Гвир и фанатично настроенные еврейские группировки напали на мечеть Аль-Акса, которая находится под охраной израильской полиции».

В заявлении говорится, что МИД Турции решительно осуждает эти события.