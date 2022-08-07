Основной переговорщик от Ирана по атомной сделке Али Багери Кани провел в воскресенье двустороннюю встречу с коллегой от ЕС Энрике Морой, сообщает иранское агентства «Мехр».

Багери Кани обсудил с Морой ход переговоров в Вене по вопросу возвращения Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.

Кроме того, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье, что также провел встречу с Морой.

«Похоже, что есть прогресс. Будем надеяться на лучшее», — написал Ульянов, комментируя эту встречу, в твиттере.

Очередной раунд переговоров по соглашению об иранском атоме (СВПД) начался ранее на этой неделе в австрийской столице.