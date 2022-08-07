Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем переговоров стал «ядерный террор» со стороны России, сообщает президент Украины в Twitter.

Зеленский проинформировал Мишеля о ситуации на фронте, а также об обстрелах россиянами Запорожской АЭС.

«Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества — санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо», — отметил он.

Политики также обсудили запуск «зернового коридора» и подготовку к саммиту Крымской платформы. Зеленский попросил президента Евросовета поспособствовать скорейшей разблокировки пакета макрофинансовой помощи для Украины.