Российская Федерация в полномасштабной войне против Украины использовала уже около половины своих тренированных военных и оружия. В связи с этим их военные возможности сильно уменьшились, заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Их [россиян] военные возможности резко уменьшились. Это хорошо, но сейчас они начали использовать менее точное оружие, и они начали больше попадать в гражданские объекты. Но с другой стороны они меньше попадают и по военным, поэтому их способности уменьшаются» – рассказал Волкер.

Вместе с тем он отметил, что российская власть, в частности Путин, не имеет желания объявлять общую мобилизацию, поскольку это может дестабилизировать ситуацию в стране.

«Путин и так собрал много людей из регионов для войны в Украине. А Москву, Питер и приграничные территории, почти не трогал, чтобы создать иллюзию, что все хорошо. Если будет всеобщая мобилизация, это создаст для него новые проблемы» – добавил Волкер.