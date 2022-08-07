Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что подразделения нашей армии якобы открыли огонь на государственной границе между Азербайджаном и Арменией и в результате военнослужащий ВС Армении получил ранение, является ложной, сообщает Министерство обороны.

«Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении.

Очередная провокационная информация подобного рода, распространенная противоположной стороной, необоснованна», — говорится в сообщении.