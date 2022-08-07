В Тайвань с пятидневной программой прибыла делегация Литвы во главе с заместительницей министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте, сообщают власти острова в своем Twitter.

«Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня», — пишет тайваньское министерство иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в состав делегации должны были войти литовские официальные лица и представители отрасли электробусов.

Делегация Литвы планирует посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электротранспорта, интеллектуальных, а также экологических транспортных средств.