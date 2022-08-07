Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию, передают в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что Дж.Байрамов примет участие в 13-й конференции послов.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию, передают в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что Дж.Байрамов примет участие в 13-й конференции послов.
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