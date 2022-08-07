Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Германии увеличения поставок вооружений, а также призвал продлить работу атомных электростанций.

«Нам нужно больше оружия», — заявил он в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel, которое опубликовано в воскресенье. По его словам, Киеву требуются системы залпового огня и беспилотники. «В-третьих, [требуются] системы ПВО — такие, как анонсированные Германией IRIS-T», — сказал Подоляк.

Касаясь энергетической тематики, он высказался в пользу того, чтобы Германия продлила срок действия трех своих АЭС, которые предполагалось отключить к концу года. «Предстоящая зима будет иметь ключевое значение», — отметил он, имея в виду сокращение поставок газа в Европу.