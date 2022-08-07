Из-за европейских санкций (в отношении России — ред.) многие лизингодатели начали отзывать свои самолеты, из-за чего авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами, об этом заявил в соцсети директор армянской авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян.

По его словам, авиаперевозчики испытывают нехватку лайнеров, что делает проблематичной своевременную организацию полетов и приводит к задержкам запланированных рейсов.

Хачатрян отметил, что запланированные рейсы компании в Москву и Хургаду были задержаны именно по этой причине. Он принес извинения за неудобства и сообщил, что все необходимые компенсации пассажирам будут осуществлены.