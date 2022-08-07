Индия осуществила в воскресенье запуск своей новой легкой ракеты SSLV (Small Satellite Launch Vehicle), произошла потеря данных на заключительной стадии, об этом Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) сообщила в своем Twitter.

«Первый полет SSLV завершен. Все этапы выполнены, как планировалось. Потеря данных наблюдается на терминальной стадии. Проводится анализ, обновим информацию в ближайшее время», — заявили в ISRO.

Ракета-носитель была запущена с космодрома на острове Шрихарикота с двумя спутниками — студенческим и спутником наблюдения Земли.

Малогабаритная SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (500 км).

Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.