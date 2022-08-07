6 августа 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

Как передает МИД Азербайджана, министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа и выразил солидарность с Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил грузинского коллегу за поддержку. Он подчеркнул важность всестороннего расследования провокации и ответственности причастных лиц перед законом и отметил, что соответствующие структуры Соединенного Королевства проводят необходимую работу в этой связи.