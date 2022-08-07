Мировое сообщество должно возобновить процесс ядерного разоружения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается 6 августа.

«Самое главное — это возобновить обязательства по разоружению и сам процесс разоружения», — приводит его слова пресс-служба ООН.

Помимо этого, Гутерриш надеется, что все страны возьмут на себя новые обязательства по неприменению ядерного оружия. «Я буду очень счастлив, если принцип неприменения [ядерного оружия] первым будет наконец-то принят всеми странами, обладающими ядерным потенциалом», — отметил генсек ООН.