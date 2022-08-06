Страны Запада все более обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России с Турцией. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на неназванных западных источников по итогам переговоров президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшихся 5 августа.

Шесть источников сообщили изданию, что они обеспокоены заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары «оппортунистской». «Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», — приводятся в статье его слова.

Financial Times напоминает, что Вашингтон не раз предупреждал о риске вторичных санкций в отношении тех стран, которые будут помогать России обходить введенные против нее странами Запада рестриктивные меры.

Так, один высокопоставленный западный источник предположил в разговоре с Financial Times, что Брюссель может «призвать западные фирмы или отказаться от отношений с Турцией, или сократить отношения с Турцией в свете риска, который может быть появиться в свете расширения Турцией отношений с Россией».

Однако это предположение было отвергнуто несколькими другими западными собеседниками издания, которые поставили под сомнение возможность реализации такого шага с практической и юридической точек зрения, а также усомнились в том, что это хорошая идея. Так, один источник признал существование «значительных финансовых интересов», которые, возможно, будет сложно преодолеть. Однако он не исключил каких-то действий, «если Турция слишком сблизится с Россией».

Источник газеты также сказал, что действия в отношении Анкары могут быть предприняты со стороны отдельных членов ЕС, которые «могут попросить ввести ограничения по финансированию торговли или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких компаний». Вместе с тем три собеседника Financial Times рассказали, что никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении Анкары в Брюсселе на данный момент не ведется.