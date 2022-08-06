Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести его встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Турецкой Республике, — сообщает Minval.azсо ссылкой на российские СМИ.

По возвращении из России Эрдоган отметил, что твердо убежден в том, что «украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров». Он также надеется на то, что встречи в Сочи окажутся «полезными для нашего региона, особенно для Турции и России».