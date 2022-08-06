Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову в связи с провокацией, совершенной против посольства Азербайджана в Лондоне. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии порталу «Aktual.ge». Отмечено, что в ходе беседы И.Дарчиашвили выразил полную поддержку его страны Азербайджану.

«Сегодня министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и выразил полную поддержку и солидарность в связи с событием, произошедшим 4 августа», — говорится в сообщении.