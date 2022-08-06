Экс-президент США Дональд Трамп рассказал на митинге в американском штате Висконсин, что непродуманная политика действующего главы государства Джо Байдена привела к унизительным для Штатов последствиям. Им приходится вести сложные переговоры с Венесуэлой и Саудовской Аравией, — передает Minval.az со ссылкой на телеканал Newsmax.

Трамп подчеркнул, что действия Байдена всего за два года привели страну к тяжелейшему экономическому кризису. Утрачен статус энергетически независимой державы, жители превратились в «нацию неудачников».

Возмущение Трампа вызвало то, что США оказались в странной ситуации. С одной страны, в Штатах достаточно своих ресурсов, в том числе, и «черного золота». С другой, властям приходится «выпрашивать» нефть у Королевства Саудовская Аравия, Венесуэлы и других государств.

Кроме того, бизнесмен возложил на Байдена ответственность за падение фондовых рынков и рекордные темпы инфляции.