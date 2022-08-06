В России по делу о госизмене арестован один из ведущих ученых в области гиперзвуковых полетов, директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя института Василия Фомина.

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову (ранее арестованный главный научный сотрудник института Анатолий Маслов) — госизмена», — заявил Фомин