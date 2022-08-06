В Баку обнаружен пригодный к применению боеприпас.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что на территории Насиминского района Баку обнаружен боеприпас.

На территорию были незамедлительно привлечены специалисты по пиротехническим работам, которые осмотрели боеприпас. Пригодный для боевого применения боеприпас был изъят в установленном порядке и передан по назначению.

Других подозрительных предметов на территории обнаружено не было.