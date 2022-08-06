Обстановка в районе Тайваньского пролива оказывает влияние на весь мир, в том числе из-за воздействия на морские перевозки в Южно-Китайском море, об этом заявил в субботу в ходе визита на Филиппины госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Происходящее в Тайваньском проливе затрагивает весь регион и многими путями воздействует на целый мир, к примеру, потому что Южно-Китайское море является крайне важной транспортной артерией», — приводят местные СМИ слова Блинкена с онлайн пресс-конференции с главой МИД Филиппин Энрике Манало.

Однако, по словам госсекретаря, власти КНР вместо мирного урегулирования разногласий в регионе все больше предпочитают полагаться на использование силы и на принуждение. В то же время Блинкен заявил о желании США сохранять каналы связи с КНР.