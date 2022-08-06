В номере отеля на юге Тайваня найден мертвым замглавы принадлежащего минобороны острова Национального института науки и технологий Чун-Шаня Оу Ян Ли-син, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное информационное агентство.

Оу Ян был в командировке в южном округе Пиндун. Он находился на посту замглавы отдела исследований минобороны Тайваня с начала 2022 года. Он должен был контролировать проекты по производству ракет.

Его ведомство занимается усилением мощностей по производству ракет, число которых, по данным Reuters, приблизилось к 500 в этом году.

Как отмечает агентство, его тело было найдено утром 6 августа. Власти выясняют точную причину смерти чиновника.