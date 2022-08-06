Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО, поскольку обладают развитыми вооруженными силами, которые позволят защитить страны вроде Эстонии, Латвии и Литвы, пишет Popular Mechanics.

Издание утверждает, что включение Стокгольма в альянс позволит взять Балтийское море практически под полный контроль НАТО, тогда как Хельсински располагают развитой артиллерией. Журнал также пишет, что «в случае конфронтации с Россией у НАТО теперь будет доступ к еще десяткам военно-воздушных и военно-морских баз в Скандинавии и Балтийском море».

«В Финляндии 19 250 военнослужащих и 238 тысяч человек в резерве, все они обучены на высоком уровне и способны мобилизоваться в течение нескольких часов. Финляндия имеет 312 танков и БМП, 107 боевых самолетов и 672 артиллерийских орудия, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня», — говорится в публикации.

Финляндия и Швеция принесут пользу НАТО, поскольку обладают развитыми вооруженными силами, которые позволят защитить страны вроде Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание утверждает, что включение Стокгольма в альянс позволит взять Балтийское море практически под полный контроль НАТО, тогда как Хельсински располагают развитой артиллерией. Журнал также пишет, что «в случае конфронтации с Россией у НАТО теперь будет доступ к еще десяткам военно-воздушных и военно-морских баз в Скандинавии и Балтийском море».

«В Финляндии 19 250 военнослужащих и 238 тысяч человек в резерве, все они обучены на высоком уровне и способны мобилизоваться в течение нескольких часов. Финляндия имеет 312 танков и БМП, 107 боевых самолетов и 672 артиллерийских орудия, в том числе самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня», — говорится в публикации.