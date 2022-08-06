По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки против электронных ресурсов Азербайджана.

В Azercell Telecom сообщили, что, принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, компания временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики.

По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению «Kabinetim», нашему веб-сайту и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге.