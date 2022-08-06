В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключённого между Азербайджаном и Турцией, группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в курсах спецназа, проводимых в Анкаре.

Как сообщает Минобороны, в связи с завершением курса состоялась очередная церемония выпуска.

Принявший участие в церемонии выпуска начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Яшар Гюлер поздравил военнослужащих, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

В заключение выпускникам, окончившим курс, были вручены сертификаты.