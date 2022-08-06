Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 06.08 ориентировочно составили:
личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано,
танков — 1802 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 4051 (+19) ед,
артиллерийских систем — 955 (+5) ед,
РСЗО — 260 (+0) ед,
средства ПВО — 127 (+4) ед,
самолетов — 223 (+0) ед,
вертолетов — 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 744 (+2),
крылатые ракеты — 182 (+0),
корабли / катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед,
специальная техника — 85 (+2).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
Добавить комментарий