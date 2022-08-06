Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 41 900 своих военных убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 06.08 ориентировочно составили:

личного состава — около 41900 (+250) человек ликвидировано,

танков — 1802 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 4051 (+19) ед,

артиллерийских систем — 955 (+5) ед,

РСЗО — 260 (+0) ед,

средства ПВО — 127 (+4) ед,

самолетов — 223 (+0) ед,

вертолетов — 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 744 (+2),

крылатые ракеты — 182 (+0),

корабли / катера — 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2970 (+6) ед,

специальная техника — 85 (+2).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.