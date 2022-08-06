Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что переговорил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи.

«Во время переговоров с глазу на глаз Владимира Владимировича Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана я познакомился лично с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом», — написал политик.

По словам Кадырова, у них состоялась «неофициальная насыщенная и продуктивная беседа», в которой они пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах.

Он добавил, Чавушоглу выразил надежду, что данная встреча положит начало дальнейшего налаживания контактов.

«Я согласился с министром иностранных дел Турции и отметил также, что обе стороны только выиграют от совместных начинаний», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что в финале встречи его пригласили посетить Турцию, и в ходе этого визита политики смогли бы обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества, включая экономические.

«Конечно же, я принял приглашение», — заключил Кадыров.