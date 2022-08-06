Применение ядерного оружия в Украине в нынешних условиях невозможно, учитывая доктрину РФ. Об этом заявил на Обзорной конференции ДНЯО замглавы делегации России Андрей Белоусов.

«Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие в Украине и против Украины. Это невозможно с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых возможно гипотетическое применение ядерного оружия, а именно, — в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — приводит РИА Новости слова Белоусова.

«Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации в Украине», — добавил он.

Белоусов также отметил, что сообщения о том, что Россия якобы перевела ядерные силы в режим повышенной боеготовности, не соответствуют действительности.

«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — сказал дипломат.

Он добавил, что такой режим также подразумевает усиление бдительности, а совсем не повышенную боеготовность стратегических ядерных сил. Белоусов подчеркнул, что это «совершенно разные вещи».