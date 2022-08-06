Президент Эстонии Алар Карис заявил, что памятник советскому танку Т-34 в приграничной с Россией Нарве больше «не вписывается в публичное пространство», и предложил его перенести.

«Сами памятники безмолвны, но их значение теперь громко говорит с нами… И танк Т-34 на берегу Нарвы уже не символизирует лишь события 1944 года… Такой символ не вписывается в наше публичное пространство», — цитирует Кариса ERR.

Президент предложил перенести постамент в музей, где, по его мнению, танк «снова стал бы частью прошлого и не позволил перессориться в настоящем».

«То же самое должно произойти с другими памятниками и могилами в городах Эстонии, которые переносятся из парков на территории музеев или на кладбища», — сказал он.