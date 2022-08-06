Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страну ждёт суровая зима. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала Sky News.

«Я знаю, что зима будет суровой. Я хочу сделать всё возможное, чтобы убедиться, что мы высвобождаем запасы газа в Северном море», — сообщила Трасс, которая является кандидатом в премьер-министры Соединённого Королевства.

Она считает, что для предотвращения негативных последствий для экономики Британии стоит добывать ресурсы методом гидроразрыва пласта. Министр выразила надежду, что страна «продвигается вперёд» в вопросах ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии.