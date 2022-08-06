Россия обратилась к Турции, чтобы с ее помощью попытаться обойти западные санкции в банковском, энергетическом и промышленном секторах. Об этом на фоне встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи пишет The Washington Post (WP).

По сведениям газеты, Путин сделал Эрдогану секретное предложение о том, чтобы Анкара разрешила Москве покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. По мнению экономистов, таким образом удастся скрыть происхождение нефти и обойти нефтяное эмбарго Европейского союза (ЕС).

Авторы WP подозревают российскую сторону в намерении просить открытия в нескольких государственных турецких банках корреспондентских счетов для крупнейших российских банков — это, вопреки санкциям, позволило бы российским промышленникам работать за пределами свободных экономических зон.

При этом Анкара в качестве собственной выгоды может попросить о согласии Москвы на запланированную военную операцию против курдских сил на севере Сирии.