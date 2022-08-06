Украинская боевая авиация сегодня нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был», — отметил он.

По его словам, это говорит о том, что либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов.

«Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нахально 4-5 парами несколько раз за сутки, днем… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке», — подчеркнул Арестович.

По его словам, по неподтвержденной информации, самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. Кроме того, украинские силы работали сегодня в районе Берислава и Новой Каховки.